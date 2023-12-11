زيلينسكي في الولايات المتحدة على أمل إقناعها بمواصلة تقديم المساعدات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى الولايات المتحدة حيث يسعى للحصول على حزمة دعم إضافية قبل نفاد المساعدات الأميركية هذا العام، في وقت يشدد الجمهوريون أن على واشنطن التوقف عن تقديم دعم غير محدود لبلاده التي تواجه الغزو الروسي.



ومن المقرر بأن يلقي زيلينسكي الذي زار الأرجنتين نهاية الأسبوع خطابا عند الساعة 12,00 (17,00 ت غ) أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بعد تقديم لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحسب البنتاغون.



والثلاثاء، يتوقع بأن يجتمع زيلينكسي مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وقادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري الذي انتُخب مؤخرا مايك جونسون، علما بأن المزاج العام في الجناح اليميني المتشدد للجمهوريين انقلب بشكل حاد ليصبح ضد تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.



وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأن زيارة زيلينسكي "ستؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت" حيال أوكرانيا التي ستدخل في شباط عامها الثالث في مواجهة الغزو الروسي.



