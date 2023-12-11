البيت الأبيض يعرب عن قلقه البالغ حيال صعوبة تحديد مكان المعارض الروسي اليكسي نافالني

اعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ حيال معلومات تفيد بأن أقارب المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون في بلاده، يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يجب إطلاق سراحه فوراً. حتى أنه ما كان ينبغي أن يُسجن" مشيراً إلى أن سلطات بلاده تسعى لمعرفة المزيد.