عقوبات أميركية بحق مسؤولين سابقين أفغان متهمين بالفساد

عقوبات أميركية بحق مسؤولين سابقين أفغان متهمين بالفساد

أعلنت الحكومة الأميركية الإثنين فرض سلسلة عقوبات بحق شخصيتين سياسيتين أفغانيتين سابقتين هما الرئيس السابق للبرلمان الأفغاني ونجله بتهمة إنشاء شبكة إختلاس وفساد كبيرة تشمل أربعين كيانًا.



ويتهم مير رحمن رحماني الذي لا يزال رئيس البرلمان الأفغاني ونجله أجمل باختلاس ملايين الدولارات من عقود مولتها المساعدات الأميركية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية، وفقًا لوزارة الخزانة.



وأكد وكيل الوزارة المسؤول عن مكافحة الإرهاب والإستخبارات المالية براين نيلسون في بيان أن هذه العقوبات تؤكد إلتزام وزارة الخزانة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية.



ويتهم الرجلان بتضخيم فواتير خدمات مختلفة مخصصة لقوات الأمن الأفغانية ووضع نظام للإحتيال الضريبي، وسرقة وقود لإعادة بيعه، وإنشاء شبكة فساد تسمح لهما بمواصلة هذه الأنشطة.



وتشمل العقوبات أيضًا نحو أربعين شركة معظمها أجنبية يتهم مير الرحمن رحماني ونجله بامتلاكها أو الإشراف عليها والمشاركة في شبكة الفساد والإختلاس.