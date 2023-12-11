المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي

بعدما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تشعر بقلق إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم جنوبي لبنان، اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي.



وقال: "فيما يتعلق بمسألة الفوسفور المنشط في لبنان - نحن نعمل وفقا للقانون الدولي. وهذه هي الطريقة التي نمارس بها القوة في الشمال والجنوب على حد سواء وهذه هي الطريقة التي سنواصل بها العمل".