ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟

خلال زيارة للقيادة المركزية للجيش الاسرائيلي، لم يستبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت التوصل الى اتفاق مع حزب الله... لكن ضمن شروط كما قال.