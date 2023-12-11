ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء.



أضاف ميلر للصحفيين: "المبعوث الأميركي الخاص ديفيد ساترفيلد عقد اجتماعات مطلع الأسبوع مع الإسرائيليين وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بشأن الوضع الإنساني في غزة".