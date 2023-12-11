بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إن التكتل الاوروبي سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



ووصف الوضع في غزة بأنه "كارثي ومروع" مع دمار "أكبر" نسبيا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.