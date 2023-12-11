مسؤول عسكري أميركي: هجومان على التحالف الدولي في العراق وسوريا (فرانس برس)



استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة الاثنين قاعدتين عسكرتين في العراق وسوريا تضمّان قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي.



وتبنّت "المقاومة الاسلامية في العراق" الهجومين.



وقال المسؤول العسكري الأميركي الذي فضّل عدم كشف هويته إن "هجوماً بطائرة مسيرة" استهدف الاثنين قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب العراق، بدون أن يسفر عن ضحايا وأضرار.



وفي شمال شرق سوريا، استهدف "عدة صواريخ" قاعدة في منطقة الشدادي، وفق المسؤول.