صاروخ حوثي يصيب ناقلة نروجية قبالة ساحل اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنّ صاروخاً أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران أصاب الإثنين ناقلة ترفع علم النروج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.وقالت سنتكوم في منشور على منصّة "إكس"، "إنّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".وأضافت: "السفينة أبلغت عن وقوع أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها"، مشيرة إلى أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا.وبحسب البيان فقد لبّت المدمّرة "يو إس إس ميسون" التابعة للبحرية الأميركية نداء استغاثة أطلقته السفينة النروجية ومدّت لها يد العون.وأكّدت سنتكوم في منشورها أنّه لم تكن هناك وقت الهجوم سفن أميركية قرب المكان الذي أصيبت فيه الناقلة بالصاروخ.