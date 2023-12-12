الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى هانوي عاصمة فيتنام للمرة الأولى في ست سنوات في إطار زيارة دولة تهدف إلى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة المتنامي في هذه الدولة الشيوعية الواقعة في جنوب شرق 'سيا.



وسيلتقي شي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ الذي عزز العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن خلال زيارة دولة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في أيلول.