قلق أممي من خطر اندلاع مواجهة مسلّحة بين الكونغو الديموقراطية ورواندا

أعربت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بينتو كيتا أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقها إزاء تزايد خطر اندلاع "مواجهة عسكرية مباشرة" بين الكونغو الديموقراطية وجارتها رواندا، في وقت تطالب فيه كينشاسا بتسريع انسحاب قوات حفظ السلام من أراضيها.



وقالت المسؤولة الأممية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن: "للأسف، فإنّ الوضع في شمال كيفو شهد مزيداً من التدهور في الأسابيع الأخيرة. لقد تصاعدت حدّة التوترات الإقليمية بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، ممّا فاقم خطر وقوع مواجهة عسكرية مباشرة يمكن أن تشمل بوروندي أيضاً".