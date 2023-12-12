مادورو يعتزم خلال قمته مع رئيس غويانا بحث التهديدات الأميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّه يعتزم خلال قمّته المرتقبة الخميس مع نظيره الغوياني عرفان علي بحث "التهديدات" الناجمة عن "ضلوع" واشنطن في النزاع بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.



وقال مادورو في منشور على منصّة "إكس": "آمل أن نتمكّن خلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى من معالجة التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار في بلدينا، بما في ضلوع القيادة العسكرية الأميركية الجنوبية التي بدأت عملياتها في المنطقة المتنازع عليها".



وأضاف: "الوجود الأميركي في غويانا يتعارض مع تطلّعنا إلى إبقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، بلا صراع وبلا تدخّل لمصالح أجنبية".