عقوبات أميركية على حوالى 300 غواتيمالي بتهمة تقويض الديموقراطية

أعلنت الولايات المتّحدة، أنّها ستفرض على حوالى 300 غواتيمالي، من بينهم حوالي مئة برلماني، قيوداً على التأشيرات لمحاولتهم "تقويض" الديموقراطية في بلدهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان، "إنّ الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأعمال المنافية للديموقراطية التي يقوم بها مكتب المدّعي العام الغواتيمالي وغيره من الجهات الخبيثة التي تقوّض سيادة القانون في غواتيمالا".



وأضاف: "واشنطن قرّرت فرض قيود على التأشيرات لنحو 300 مواطن غواتيمالي، بينهم أكثر من 100 عضو في الكونغرس، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وأقارب لهم".