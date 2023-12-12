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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات ضربت أفغانستان

أخبار دولية
2023-12-12 | 01:48
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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات ضربت أفغانستان
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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات ضربت أفغانستان

وقعت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات في أفغانستان وفقا لبعثة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان، بحسب وكالة "تاس".

وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز الهزة على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجات".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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