مقتل 23 شخصاً في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في باكستان

أعلن مسؤول مقتل 23 شخصاً على الأقل، في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان وتبنته مجموعة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "كثيرين قتلوا أثناء نومهم وكانوا يرتدون ملابس مدنية، لذلك ما زلنا نحاول تحديد ما إذا كانوا جميعهم عسكريين".