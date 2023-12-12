رئاسة مؤتمر المناخ الإماراتية تقول إنها تسعى لإيجاد توافق حول نسخة جديدة من مشروع الإتفاق

رئاسة مؤتمر المناخ الإماراتية تقول إنها تسعى لإيجاد توافق حول نسخة جديدة من مشروع الإتفاق

أعلن ماجد السويدي المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الثلاثاء أن الرئاسة الإماراتية للمؤتمر تعمل على مسودة إتفاق جديدة على أساس "الخطوط الحمر" التي عبرت عنها الدول التي رفضت المسودة الأولى المقترحة لاتفاق المناخ.



وقال ماجد السويدي للصحافيين: "نعرف منذ فترة طويلة أن الصيغ المتعلقة بالوقود الأحفوري معقدة والمواقف معقدة. ومن المهم أن تصاغ على النحو الصحيح... البعض يريدون الإستغناء عن مصادر الطاقة الملوثة والبعض الآخر يريدون خفضها ويريد آخرون صيغًا مختلفة. والهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء".



وتعمل رئاسة مؤتمر الأطراف على مسودة جديدة بعد تلك التي نشرتها الإثنين وتضمنت صيغة تتعلق بالوقود الأحفوري إعتبرها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الجزرية الصغيرة والكثير من بلدان أميركا الجنوبية ضعيفة.