الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة إلى أوكرانيا ستشكل اخفاقا كبيرا

اعتبر الكرملين أن أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشكل "اخفاقا كبيرا"، قبل ساعات على لقاء بين الرئيسين الأوكراني والأميركي للبحث في المساعدة العسكرية التي تحتاجها كييف بشدة لكن لا تزال معلقة.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال من الصحافيين حول اللقاء المرتقب بين فولوديمير زيلينسكي وجو بايدن: "عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة. وعشرات مليارات الدولارات الاضافية التي ترغب بها أوكرانيا سيكون مصيرها الاخفاق الكبير".