وزارة الصحة في غزة تعلن إقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية إقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان: "قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام".