القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدمًا كبيرًا في جنوب أوكرانيا

القوات الروسية تؤكد تحقيقها تقدمًا كبيرًا في جنوب أوكرانيا

حقق الجيش الروسي تقدمًا كبيرًا في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا المحتلة جزئيًا، على ما أكد يفغيني باليتسكي الحاكم المعين من جانب موسكو.



ويتواصل هجوم موسكو الذي باشرته في شباط 2022 لكن الجبهة بقيت على حالها تقريبًا في شرق أوكرانيا وجنوبها هذا الشتاء.



وقال باليتسكي عبر تلغرام: "تقدمت وحداتنا بشكل كبير شمال شرق نوفوبوكروفكا".



تقع نوفوبوكروفكا على بعد حوالى 20 كيلومترًا شرق روبوتين التي تؤكد كييف بأنها استعادتها خلال الصيف لكنها تواجه صعوبة مذاك في إبقائها تحت سيطرتها.



وأفاد باليتسكي بأن "القوات الروسية ليست صامدة على خط الجبهة فحسب، بل تتقدم أيضًا".



وأكد الجيش الأوكراني الثلاثاء وقوع هجمات روسية على طول خط الجبهة بما في ذلك في الجنوب.