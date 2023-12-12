استشهاد أربعة فلسطينيين خلال توغل للجيش الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين فجر الثلاثاء خلال توغل جديد للجيش في مدينة جنين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



ولم تورد الوزارة أي تفاصيل أخرى عن الشهداء، لكن الهلال الأحمر أوضح أنهم قتلوا في غارة شنتها مسيّرة على البلدة القديمة في مدينة جنين.



وقال الهلال الأحمر إن شخصا خامسا أصيب بجروح "بالغة الخطورة".



وقال مدير الهلال الاحمر في مدينة جنين محمود السعدي وكالة فرانس برس: "الشهداء الأربعة والمصابة الخامسة تمت مهاجمتهم بواسطة طيارة إسرائيلية مسيرة عند ساعات الفجر الأولى".



وقال السعدي إن الطائرة المسيرة "أطلقت صاروخا باتجاه حشد من الشبان في منطقة السيباط في البلدة القديمة في مدينة جنين".



وقال مصور لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي يحاصر منذ ساعات الصباح منطقة في مخيم جنين القريب من المدينة.



ولم يصدر أي تعليق فوري للجيش الإسرائيلي.