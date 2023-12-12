مقتل عنصر من حرس الحدود الأردني في اشتباك مع مهربين عند الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الاردني في بيان، مقتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وإصيب آخر فجر الثلاثاء، في اشتباك مسلح مع عشرات المهربين لدى محاولتهم ادخال مخدرات من سوريا الى المملكة ما أسفر عن مقتل عدد منهم.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله انه "فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".



وأضاف:" الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".



وأوضح المصدر أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي" وإصابة آخر و هما من قوات حرس الحدود.