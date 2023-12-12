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الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة

أخبار دولية
2023-12-12 | 05:41
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الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة
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الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة

الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن أكثر من 10% من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.
     
وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، سقط 105 قتلى منذ العمليات البرية، 20 منهم في حوادث".

وأوضح المتحدث أن 13 قتلوا نتيجة نيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث تخللها إستخدام أسلحة أو آلات أو دهس أو "خلل في إطلاق النار".

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