منظمّة أطباء لحقوق الإنسان: 1% فقط من الفلسطينيين المصابين تمّ نقلهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح

نشرت منظمّة أطباء لحقوق الإنسان معلومات جديدة اشارت إلى أنّ نحو واحد بالمائة فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجةً للحرب، تمّ نقلهم لتلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة عبر معبر رفح.



قالت المنظمة أن من بين أكثر من 49 ألف جريح، تمّ حتى الآن نقل نحو 430 جريحًا فقط إلى مصر.



وبحسب وزارة الصّحة الفلسطينية، فإن الجيش الاسرائيلي يماطل في الاستجابة لطلبات خروج الجرحى والمرضى لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام، ما يسبب تدهورًا في حالتهم إلى حد الموت. وطالبت المنظّمة الجيش بتسريع الاستجابة للطلبات هذه.