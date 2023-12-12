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قادة الصين يؤكدون وجود تحديات على طريق إنعاش الإقتصاد
أخبار دولية
2023-12-12 | 06:48
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قادة الصين يؤكدون وجود تحديات على طريق إنعاش الإقتصاد
قادة الصين يؤكدون وجود تحديات على طريق إنعاش الإقتصاد
أقرت القيادة الصينية خلال اجتماع مهم عقد هذا الأسبوع بأن البلاد تواجه صعوبات وتحديات على طريق تعافيها الإقتصادي، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي الثلاثاء.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه ما زال يتعين على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الإقتصاد بشكل أفضل، وفق ما أفاد الرئيس شي جينبينغ خلال إجتماع لمؤتمر العمل الإقتصادي المركزي الصيني.
أخبار دولية
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