فرنسا أسقطت مسيرة كانت تهدد ناقلة نفط هاجمها الحوثيون الإثنين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الإثنين مسيرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النروج هاجمها المتمردون الحوثيون في اليمن.وقالت الوزارة في بيان أن "الفرقاطة "لانغدوك" متعددة المهام إعترضت ودمرت مسيرة كانت تهدد بشكل مباشر "ستريندا" ثم تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة إختطاف السفينة".