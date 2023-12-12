باريس تطالب بـ"توضيح كل ملابسات" استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "توضيح كل ملابسات" الضربة التي أدّت إلى استشهاد صحافي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بينهم مصوران لوكالة فرانس برس في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تذكّر فرنسا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وهو التزام دولي وأخلاقي (يشمل) حماية المدنيين لا سيّما الصحافيين الذين يجب أن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية وأمان تامّ".