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قادة من الشرق الأوسط يبحثون عن إجابات لما بعد الحرب في غزة

أخبار دولية
2023-12-12 | 08:03
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قادة من الشرق الأوسط يبحثون عن إجابات لما بعد الحرب في غزة
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قادة من الشرق الأوسط يبحثون عن إجابات لما بعد الحرب في غزة

قادة من الشرق الأوسط يبحثون عن إجابات لما بعد الحرب في غزة

أجرى قادة من الشرق الأوسط إجتمعوا في قطر مشاورات حول ما سيحدث بعد الحرب في غزة، لكنهم أعربوا عن معارضتهم الشديدة لإرسال قواتهم أو قوات دولية إلى القطاع الذي دمره القصف الإسرائيلي.
     
وتعد القضية الفلسطينية التي تحظى بتضامن واسع من الشعوب العربية مسألة حساسة بالنسبة لقادة المنطقة. وفي منتدى الدوحة السنوي الذي اختتم الإثنين، كررت قطر القول إنها لن ترسل قوات لتحقيق الإستقرار في الوضع بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. 
     
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لن يقبل أحد في المنطقة... إنزال قوات على الأرض بعد أن وطأتها دبابة إسرائيلية. هذا غير مقبول".
     
لكنه عارض أيضًا إرسال أي قوة دولية إلى غزة في ظل الظروف الحالية. وقال: "لا ينبغي لنا أن نتحدث دائمًا عن الفلسطينيين وكأنهم بحاجة إلى وصاية".

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