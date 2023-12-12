إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصًا

إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصًا

إرتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصًا منذ بدء الحرب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "18412 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع".