أوكرانيا تفتح تحقيقًا في تعطل خدمات أكبر شركة إتصالات خلوية وتشتبه بضلوع روسيا

أوكرانيا تفتح تحقيقًا في تعطل خدمات أكبر شركة إتصالات خلوية وتشتبه بضلوع روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء أنه يحقق في هجوم أدى إلى أعطال واسعة النطاق في شبكتي الإتصالات والإنترنت لأكبر شركة إتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar، موجهًا أصابع الإتهام إلى روسيا.



وقال جهاز الأمن الأوكراني: "فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقًا جنائيًا في هجوم إلكتروني على واحدة من شركات تشغيل الهاتف المحمول الوطنية وهي كييف ستار".



وأضاف: "إن واحدة من الفرضيات التي يتم التحقيق فيها حاليًا هي أن تكون إستخبارات الإتحاد الروسي وراء عملية القرصنة هذه".