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فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أخبار دولية
2023-12-12 | 10:52
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فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
وأعلن أوربو أن "الحكومة قررت أن تُبقي الحدود الشرقية مغلقة باستثناء معبرين حدوديين".
وستفتح فنلندا معبرَي فاليما ونيرالا الخميس.
ولفت أوربو إلى أنه تم تخفيف القيود من أجل تقييم ما إذا كان "هناك تغيير نحو الأفضل".
وأوضح فب المقابل أنه "إذا استمرت الظاهرة، سنغلق هذين المعبرين الحدوديين".
أخبار دولية
فنلندا
روسيا
معبر حدودي
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