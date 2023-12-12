ليبيا تعيد نحو ألف مهاجر إلى مصر ونيجيريا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية الثلاثاء، إعادة نحو ألف مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى مصر ونيجيريا.



وكشف المسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية العميد محمد بريدعة لوكالة فرانس برس عن "رحلتين الأولى عبر رحلة جوية لنقل مهاجرين غير شرعيين من طرابلس إلى نيجيريا ... والمهاجرين (جنسيتهم مصرية) براً إلى منفذ امساعد البري" الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر.



وبلغ مجموع عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم 964، هم 664 مصريا و300 نيجيريا، وفق بريدعة.



واصطف مئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال وهم يرتدون زيا موحداً باللونين الأبيض والأسود، قبل نقلهم إلى قاعات ضخمة حيث قدمت لهم المياه وبعض اللوازم الشخصية في حقائب صغيرة. ثم نقلوا في حافلات إلى مطار معيتيقة الدولي ومعبر امساعد البري.



وأصبحت ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزًا لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.



ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.



وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين أيار وحزيران 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.



وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.