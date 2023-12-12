خلال عملية عسكرية ... الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي رهينتين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.



وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان أنه "خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي ايدين زاكاريا و(الجندي) زيف دادو وإعادتهما إلى اسرائيل".