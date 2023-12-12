بايدن: الحكومة الإسرائيلية "لا تريد" حل الدولتين وعلى نتنياهو تغيير حكومته

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية وخلافا لموقف واشنطن، ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وأنه حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "تغيير" حكومته.



وكان نتانياهو قد تحدّث الثلاثاء علنا عن وجود "اختلافات" في الرؤية الطويلة الأمد مع الرئيس الأميركي لمرحلة ما بعد النزاع في قطاع غزة.



وقال بايدن خلال حملة انتخابية: "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".



وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول التي يتحدّث فيها الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما علنا عن وجود تباينات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية.



وفي كلمة ألقاها خلال لقاء مع مانحين للحزب الديمقراطي، دعا بايدن نتانياهو إلى "تغيير" حكومته بغية إيجاد حل على المدى الطويل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.



واعتبر سيّد البيت الأبيض أن إسرائيل التي تقصف بعنف قطاع غزة، بدأت تفقد تأييد الرأي العام العالمي.