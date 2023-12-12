الأمم المتحدة: تضرر 18 بالمئة من البنية التحتية في غزة منذ اندلاع الحرب

تعرّض حوالى 18 في المئة من البنى التحتية في قطاع غزة لأضرار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء استنادا إلى صورة التقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.



وقال مركز الأمم المتحدة المعني بالسواتل (UNOSAT) استنادا إلى صورة التقطت في 26 تشرين الثاني 2023 بقمر "وورلد فيو-3" الاصطناعي العالي الدقة: "بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 49 % في العدد الإجمالي للمباني المتضررة منذ التقييم الأخير في 7 تشرين الثاني 2023".