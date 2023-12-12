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الاستخبارات الأميركية تقدّر أن 315,000 جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-12-12 | 14:16
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الاستخبارات الأميركية تقدّر أن 315,000 جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
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الاستخبارات الأميركية تقدّر أن 315,000 جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

قدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022 بـ315 ألفا، بحسب ما افاد مصدر برلماني أميركي وكالة فرانس برس الثلاثاء.
     
ورد هذا الرقم في وثيقة رفعت عنها السرية وأحيلت على الكونغرس، والتي تقدر أيضا أن روسيا فقدت 2200 دبابة من أصل 3500 كانت تملكها قبل بدء الحرب.

أخبار دولية

الاستخبارات الأميركية

جندي روسي

أوكرانيا

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