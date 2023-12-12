اغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

أغلقت في التاسعة مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار ثلاثة أيام ويبدو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة شبه محسوم.



ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية مساء الثلاثاء عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.



ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.



وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول، اضافة الى السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور.