بايدن: لن أتخلّى عن أوكرانيا

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "عدم التخلّي عن أوكرانيا".



ورأى بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي، أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يعوّل" على عدم تمكّن الولايات المتّحدة من الوفاء بهذا الالتزام بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.