بايدن يحذّر نتانياهو

حذّر الرئيس الأميركيّ جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، من أنّ إسرائيل في صدد خسارة الدعم العالميّ لحربها ضدّ حركة "حماس"، لقصفها العشوائيّ لقطاع غزّة.وقال بايدن، خلال فعالية انتخابية، في واشنطن، إنّه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيليّ تغيير موقفه في شأن حلّ الدولتين.وأقرّ نتانياهو بوجود خلاف مع بايدن في شأن الطريقة، التي ينبغي أن يُحكم بها قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الراهنة.وتمثّل هذه التصريحات خلافًا علنيًا نادرًا، بين الجانبين، بعد أسابيع، كان دعم الرئيس الأميركيّ فيها لإسرائيل مطلقًا.