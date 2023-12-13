سقوط 34 جريحًا في قصف روسي على كييف

سقوط 34 جريحًا في قصف روسي على كييف

أصيب 34 شخصًا على الأقل بجروح في هجوم صاروخي روسي إستهدف صباح الأربعاء كييف، بحسب ما أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية.



وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصات التواصل الإجتماعي: "وفقًا لطواقم الإسعاف، فقد أصيب 34 شخصًا بجروح في منطقة دنيبروفسكي في العاصمة. 15 منهم، بينهم طفلان، نقلو إلى المستشفيات، وتم إسعاف الـ19 الباقين في عين المكان".



وأضاف أنه "نتيجة للهجوم الصاروخي الليلي الذي شنه العدو على منطقة دنيبروفسكي في العاصمة، تضرر مبنى سكني".



وأوضح أنه تم على الإثر إجلاء 15 شخصًا كانوا يقطنون هذا المبنى.



كما أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف، وفق رئيس البلدية.