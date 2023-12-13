قلق أسترالي-كندي-نيوزيلندي مشترك إزاء المعاناة المستمرة للفلسطينيين

قلق أسترالي-كندي-نيوزيلندي مشترك إزاء المعاناة المستمرة للفلسطينيين

أعرب قادة أستراليا وكندا ونيوزيلندا الأربعاء عن قلقهم إزاء "المعاناة المستمرة" للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي بيان مشترك، دافع رؤساء وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي وكندا جاستن ترودو ونيوزيلندا كريستوفر لاكسن عن حق إسرائيل في قتال حركة حماس ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول وأدى وفق السلطات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص.



لكن القادة الثلاثة أعربوا في بيانهم كذلك عن قلقهم إزاء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حيث قتل منذ بداية الحرب أكثر من 18 ألف شخص، وفقًا لحركة حماس التي تسيطر منذ 2007 على هذا الشريط الساحلي.



وقال القادة: "إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة".



وأضافوا أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".



وأكد القادة الثلاثة أنهم "يدعمون الجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".



لكن البيان حذر من أن وقف النار دونه شروط عدة لا بد لحماس من أن تلبيها، وفي مقدمها الإقراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.