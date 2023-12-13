المندوب الفلسطينيّ في الأمم المتحدة: قرار الجمعية العامة تاريخيٌّ

وصف السفير الفلسطينيّ، في الأمم المتحدة، رياض منصور، القرار الذي أصدرته الجمعية العامّة للمنظمة الدولية بغالبة ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانيّ، في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخيّ".



وقال منصور للصحافيين: "اليوم كان يومًا تاريخيًا من حيث الرسالة القوية، التي بعثت بها الجمعية العامّة."



ورأى أنّه من الواجب الجماعيّ المضي في هذا الطريق إلى أن تُرى نهاية لهذا العدوان.