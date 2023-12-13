زيلينسكي إلى حلفاء أوكرانيا: لإرسال لبوتين رسالة وحدة قوية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إثر لقائه، في البيت الأبيض، نظيره الأميركيّ جو بايدن، حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال رسالة وحدة قوية إلى روسيا، عبر مواصلة دعمهم العسكريّ لكييف.



وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن: "من المهمّ للغاية أن نتمكّن، في حلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي."



وأكّد أنّه تلقّى من الكونغرس الأميركيّ مؤشرات إيجابية، لكنّه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأميركيون بشدّة، في شأن إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.