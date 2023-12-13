الدول الجزرية الصغيرة تتحدث عن تحسن في المسودة الجديدة لاتفاق المناخ

اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي عن الوقود الأحفوريّ، أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائيّ لمؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ (كوب28)، تمثل تحسنًا، في بعض النقاط.



وقال التحالف، في بيان، إنّ النصّ الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، يشكل خطوة إلى الأمام، لكنّه لا يوفّر التوازن اللازم لتعزيز التحرّك العالميّ، لتصحيح المسار في شأن تغير المُناخ.