اليونيسف تدعو إلى تبرعات

أطلقت منظمة اليونيسف نداء لجمع تبرعات مقدارها 9,3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 90 مليون طفل متضرر بنزاعات وكوارث مُناخية، في أنحاء العالم كلها، في العام 2024.



وقالت رئيسة المنظمة التابعة للأمم المتحدة كاثرين راسل، في بيان: "ما زال ملايين الأطفال يعانون أزمات إنسانية تزداد تعقيدًا واتساعًا، ما يؤدي إلى استنزاف مواردنا بشكل أكبر"، في وقت يكافح العاملين في المجال الإنساني لتمويل الحاجات المتزايدة في أنحاء العالم.



وأضافت: "يجب أن يكون لدى الأطفال إمكان الوصول المستمر إلى الخدمات الأساسية، سواء كانت، في مجال الصحة أو مياه الشرب أو النظافة أو التعليم."



لذلك، تدعو اليونيسف إلى جمع 9,3 مليارات دولار لمساعدة ما لا يقل عن 93,7 مليون طفل في 155 بلدًا العام المقبل.