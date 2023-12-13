شراكة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكيّ انتوني بلينكن، استعرضن خلاله، عدد من المواضيع والملفات في العلاقات الثنائية، بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن التطرق إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكّد السوداني، وفق بيان مكتبه الإعلاميّ، حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل المشترك، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية، بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار، في المنطقة.



وشدد على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين.



ولفت إلى قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أي جهة خارجية.



ورحّب بلينكن بإجراءات الحكومة العراقية، لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة، في العراق وملاحقة العناصر، التي تقف وراء الهجمات عليها.