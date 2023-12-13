باريس ترحّب بانتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية

رأت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، في مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ (كوب28) المنعقد، في دبي، أنّ اتفاق كوب28، الذي تمّ تبنيه للتو هو انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية.



واعتبرت أنّ النصّ، الذي استغرق التفاوض في شأنه ليالي طويلة، يدعو، للمرة الأولى، إلى التخلي التدريجيّ عن الوقود الأحفوريّ، تماشيًا مع هدف (حصر الاحترار المناخي بـ) 1,5 درجة مئوية، الذي نصّ عليه اتفاق باريس المبرم عام 2015.