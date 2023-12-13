مقتل 115 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء الهجوم على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ مقتل 115 جنديًا، حتى الآن، منذ بدء الهجوم البريّ على قطاع غزة.



وأوضح الجيش مقتل عشرة جنود، الثلاثاء، في شمال القطاع، ما يجعله اليوم الذي شهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف العسكريين الإسرائيليين، منذ بدء الهجوم البريّ.