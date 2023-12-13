زيلينسكي في أوسلو للقاء زعماء دول الشمال

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوسلو، للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس، التي تعد من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، في الحرب التي تخوضها مع روسيا، على ما أعلنت الحكومة النروجية.



وأكّد رئيس الوزراء النروجيّ يوناس غار ستور، في بيان، أنّ النروج تواصل دعم أوكرانيا، في قتالها "للدفاع عن نفسها".



ويفترض أن يجتمع الرئيس الأوكرانيّ أولا مع غار ستور، ثم يشارك، في اجتماع لقادة دول الشمال الخمس (النروج والسويد والدنمارك وفنلندا وايسلندا).