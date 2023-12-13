البرلمان العراقي يرجىء جلسة إنتخاب رئيسه

البرلمان العراقي يرجىء جلسة إنتخاب رئيسه

أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على خلفية إنشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول.



وأنهت المحكمة الإتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناءً على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.



ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية. ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد إنتخابات 18 كانون الأول.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء ليلًا أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر، وذلك نظرًا لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب الأربعاء بسبب إنشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد.