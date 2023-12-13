مؤتمر المناخ يتبنى أول اتفاق تاريخي يدعو إلى التخلي عن الوقود الأحفوريّ

تبنّت دول العالم بالتوافق، أوّل اتفاق تاريخيّ في شأن المُناخ يدعو إلى التحوّل، في اتجاه التخلي عن الوقود الأحفوريّ.



وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الإماراتيّ سلطان الجابر إنه قرار تاريخيّ، لتسريع العمل المُناخيّ.



وأوضح وجود صيغة في شأن الوقود الأحفوريّ، في الاتفاق النهائيّ، للمرة الأولى، ما أثار موجة تصفيق جديدة.